Novo Conselho Tutelar toma posse na próxima semana em Alegrete

Os conselheiros titulares para a gestão 2024/2028 são: Luiz Carlos da Silva Pinheiro, Antônio Aparício Moreira Marques, Emir Lemes de Almeida, Daniela Soares Domingues e Márcia Maria Leiria Rocha. Os conselheiros suplentes são: Maria Tereza Lemes, Celanira Bueno de Souza, Geovana Madeira Cardoso Carvalho, Joice Portilho Teixeira e Gabrielen Guarize Almirão.

De acordo com o ECA, são atribuições do Conselho Tutelar e por conseguinte de seus membros que o compõem, atender crianças e adolescentes com direitos violados ou ameaçados. Além disso, o conselheiro tutelar é responsável por promover o encaminhamento de situações aos pais ou responsáveis, mediante termo de responsabilidade.