Obra da Corsan na Castro Alves vai beneficiar 12 mil pessoas em Alegrete

Na última quinta-feira (4), a reportagem do PAT esteve no local e conferiu o trabalho que segue em ritmo acelerado por uma empresa terceirizada da Corsan. A equipe está fazendo a ligação do reservatório erguido entre as esquinas da General Arruda e Sampaio. A tubulação vai ligar o reservatório até a estação localizada na Avenida Alexandre Lisboa.

Na semana passada o trabalho foi concluído até a a estação rodoviária e neste 2024, passou para a Castro Alves. Projetada para beneficiar 12 mil habitantes, a ampliação do sistema de água tratada do município foi apontada como principal foco da Corsan. A construção do elevado Intze de 500 metros cúbicos iniciou em 2014 e agora dá um passo importante para efetivação do sistema.

O trabalho do poço ALG-20, precisa das interligações do reservatório às adutoras e do poço ao reservatório. A obra causou alguns transtornos no fluxo do trânsito. Com a quadra da Castro Alves interrompida o acesso sentido 12º BE fica bloqueado no horário comercial.

O Transporte público que atende a região teve sua rota alterada, e até linhas intermunicipais tiveram que mudar itinerário para acessar ou sair do terminal rodoviário. Alguns carros particulares e de aplicativos usaram um desvio para se deslocar entre o Centro e o bairro Vila Nova, usando o lado da Coronel Cabrita.

Segundo a reportagem apurou, o bloqueio ocorre logo nas primeiras horas do dia e de acordo com o cronograma prévio, a liberação da via acontece por volta das 17h30min.

Durante a presença da reportagem foi possível flagrar motoristas desobedecendo a sinalização. Alguns afastam o cavalete e furam o bloqueia. Situação essa que preocupa os trabalhadores.