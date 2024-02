Novo líder: Raquele terá menos opções e revela suas indicações no BBB 24

Ao contrário do que vem ocorrendo nas últimas semanas, Raquele terá menos opções. Ao divulgar como funcionará a dinâmica do próximo paredão, o apresentador Tadeu Schmidt revelou que as opções do Na Mira do Líder diminuíram. “O novo líder vai colocar três pessoas na mira dele”, avisou.

Recentemente, no Quarto do Líder, Raquele revelou quais serão suas indicações e declarou que Deniziane está entre elas. Fernanda perguntou qual seria a segunda opção da sister, e ela apontou o dedo para a tela, dando a entender que será Alane. “Aí, se imunizar, infelizmente eu vou ter que mandar o Matteus”, finalizou a doceira.

Além do Na Mira do Líder, a noite também será marcada pela estreia do Poder Curinga e a dinâmica Perde e Ganha. Quem comprar o “Poder Iluminado” terá imunidade na formação do Paredão. Confira como funcionará a dinâmica dos próximos dias:

Sexta (16)

Poder Curinga – Poder Iluminado; vale uma imunidade

Dinâmica Perde e Ganha

Na Mira do Líder – três pessoas são apontadas

Sábado (17)

Prova do Anjo

Anjo autoimune

Indicação de um no domingo

Domingo (18)

Formação de Paredão Triplo

Brother imune pelo Poder Curinga

Anjo autoimune

Líder indica um

Anjo indica um

Casa vota; os dois mais votados vão para o Paredão

Prova Bate e Volta; um se salva