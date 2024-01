Novo sistema fiscal da Prefeitura está 90% concluído

A reportagem do PAT foi até a sede da Prefeitura Municipal de Alegrete para entender como está a implementação do novo sistema fiscal. Nos últimos dias, alguns transtornos foram registrados como a não emissão de nota fiscal para empreendedores e algumas pendências envolvendo IPTU.

Segundo o coordenador do setor, a substituição do sistema (Dbceller) pelo novo (Gov.br) está em fase final de ajustes. Todo processo de remodelagem gera tempo e paciência, estamos nos adaptando e em breve, estaremos prestando o melhor serviço à população alegretense, disse o servidor.

Ele também destaca que no momento, a prioridade está sendo dada aos escritórios de contabilidade, que possuem uma alta demanda de trabalho no setor. “Praticamente todos empresários estão conseguindo emitir as notas, alguns problemas como duplicidade e a não emissão as vezes acontecem, vamos resolver e deixar o mais acessível possível”, explicou.

Os microempreendedores (MEI), não retirarão mais na sede da Prefeitura Municipal as notas fiscais. Segundo o servidor, com a implementação do novo sistema, os MEIs serão autenticados através do site do Governo.