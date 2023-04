Novos casos comprovam: a população retrocedeu nos cuidados em relação à Dengue

Os casos positivos autóctones em Alegrete, não param de crescer. Mais um resultado do Lacen comprovou que Alegrete está com números preocupantes.

Até o momento, foram contabilizados seis casos positivos de dengue, sendo três importados e três autóctones. Além disso, foram eliminados 236 focos do mosquito transmissor da doença, e houve 28 notificações. Para conter a propagação da doença, estão sendo realizadas pesquisas vetoriais mais detalhadas nas localidades próximas aos casos positivos. – conforme Marco Dorneles, assessor técnico estatístico da SMS.

No entanto, parece que há um retrocesso na educação da população em relação à prevenção da dengue. Muitas pessoas ainda não perceberam que para evitar uma epidemia, basta não propiciar um ambiente favorável para o mosquito completar a sua cadeia reprodutiva. De acordo com Luciana Rossi, coordenadora do Controle de Vetores, os agentes de endemias não conseguem frear a propagação da doença nem mesmo no frio, devido aos velhos hábitos que estão voltando e, principalmente, ao fato dos ovos do mosquito poderem sobreviver por até 450 dias sem água, podendo eclodir a qualquer momento, mesmo no inverno.

Dos seis casos positivos, os importados – dois ocorreram na Zona Leste e um no centro, já os autóctones um foi na Cidade Alta, um Centro e um na Vera Cruz . É importante que a população esteja ciente da situação e adote medidas de prevenção, como eliminar possíveis criadouros de mosquitos em suas casas e locais de trabalho, utilizando repelentes e evitando acumular água parada em recipientes.

A prevenção da dengue é uma responsabilidade de todos, e é fundamental que a população esteja consciente da gravidade da doença e de como evitá-la. É preciso que os órgãos responsáveis também intensifiquem as campanhas de conscientização e ações de combate ao mosquito transmissor, para evitar que a situação piore e se torne uma epidemia.

De acordo com Marco, o Aedes é responsável por ser um vetor intermediário de até quatro patologias, acrescentando que as três principais são: Dengue, Zika e Chikungunya.