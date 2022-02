Novos contentores para coleta seletiva de lixo já estão disponíveis

Além de buscar e reforçar a limpeza do município com instalação e descentralização da coleta seletiva e de novos contentores de resíduos, a Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria Municipal Meio Ambiente (SEMMAM), colocou novos contentores para o controle da coleta seletiva na Avenida Assis Brasil.

Também ocorreu o pedido para que os alegretenses não coloquem os lixos no canteiro central para um melhor cuidado com as ruas do município.

Os contentores complementam o sistema de limpeza urbana, propiciam mais organização, limpeza e higiene a regiões com grande concentração de pessoas e de resíduos. O morador pode fazer o descarte a qualquer hora do dia, e não somente próximo ao horário de passagem dos caminhões coletores. Os contentores possuem rodas e grande capacidade para armazenamento e são exclusivos para os detritos orgânicos e secos.

Segundo a secretária da SEMAMM, Gabriella Segabinazi, o principal benefício é evitar a proliferação de insetos e atração de roedores. “Com os contentores, o lixo fica organizado, o cheiro fica concentrado dentro do contêiner e as avenidas ficam ainda mais bonitas, sem sacolas de lixo doméstico espalhadas”, destaca o secretária.