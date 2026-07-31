O que é “farmar aura”? Conheça a origem da expressão que virou febre e chegou em Alegrete

Se você passou algum tempo nas redes sociais nas últimas semanas, certamente já se deparou com vídeos, desafios ou comentários envolvendo a expressão “farmar aura”. O termo, que surgiu entre jogadores de videogame, rapidamente se transformou em um dos memes mais populares da internet em 2026 e agora começa a ganhar uma versão presencial, com campeonatos e competições organizadas em diversas cidades do país.

Em Alegrete, a tendência também já chegou. Alguns perfis de estabelecimentos nas redes sociais anunciaram que pretendem promover campeonatos de “farmar aura”, reunindo participantes para disputar quem consegue realizar a entrada, pose ou atitude mais marcante e “estilosa”.

Mas afinal, o que significa “farmar aura”?

A palavra “farmar” vem do inglês farm, muito utilizada nos jogos eletrônicos. No universo gamer, “farmar” significa acumular recursos, experiência, moedas ou itens repetidamente para evoluir o personagem. Já a palavra “aura” ganhou um novo significado nas redes sociais. Em vez do conceito espiritual, passou a representar o carisma, presença, estilo, confiança e respeito que uma pessoa transmite naturalmente. Assim, “farmar aura” virou uma forma divertida de dizer que alguém está “acumulando moral”, “ganhando pontos de estilo” ou simplesmente protagonizando uma cena tão marcante que aumenta sua reputação diante das pessoas.

Como o meme se popularizou?

O sucesso aconteceu principalmente em plataformas como TikTok, Instagram e X (antigo Twitter). Usuários começaram a publicar vídeos de pessoas realizando ações consideradas extremamente “frias”, confiantes ou estilosas.

Entradas triunfais, comemorações esportivas, danças, manobras, gestos espontâneos e até situações do cotidiano passaram a receber comentários como:

“Farmou muita aura.”

“Perdeu toda a aura.”

“Aura +1000.”

O humor está justamente em tratar o carisma como se fosse um atributo de videogame, que pode aumentar ou diminuir conforme as atitudes da pessoa.

Do celular para a vida real

O que começou como uma brincadeira virtual rapidamente ganhou novas versões fora da internet. Em diferentes cidades brasileiras, grupos de amigos, casas de eventos, bares e organizadores passaram a promover campeonatos de “farmar aura”. Normalmente, os participantes desfilam, fazem poses, encenações ou entradas criativas enquanto um jurado avalia. Cidades como Porto Alegre, Bento Gonçalves, Uruguaiana e outras, já realizaram campeonatos do meme.

Em Alegrete, o fenômeno já começa a movimentar as redes sociais. Alguns estabelecimentos divulgaram que pretendem realizar competições inspiradas na brincadeira, acompanhando uma tendência que vem crescendo em todo o Brasil. A expectativa é de que os eventos reúnam principalmente o público jovem, que acompanha diariamente as novidades das redes sociais e costuma transformar memes em encontros presenciais.

Vídeos de alegretenses brincando com o meme já foram divulgados nas redes sociais, em praças, ou em locais conhecidos do Município. É uma brincadeira que ultrapassou fronteiras e chega em Alegrete com novos adeptos.

Mais do que uma competição, os campeonatos de “farmar aura” representam um novo exemplo de como a cultura da internet influencia o entretenimento. Expressões criadas nos games, adaptadas pelos influenciadores e impulsionadas pelas redes sociais acabam ultrapassando as telas e se transformando em eventos que movimentam comunidades inteiras.