Acidente na madrugada: veículo capota próximo a Unidade Militar em Alegrete

Na madrugada deste sábado (2), um condutor perdeu o controle de um veículo modelo Linea, capotando nas proximidades de uma Unidade Militar localizada na rua Presidente Dutra, Centro, em Alegrete. O acidente ocorreu no sentido centro-bairro.

De acordo com informações fornecidas pela Brigada Militar, o motorista sofreu escoriações, sendo o único ocupante do veículo. Nesta manhã, o carro permanece no local juntamente com alguns pertences.

Alguns motoristas interromperam sua trajetória para verificar se havia alguém no veículo acidentado.