Num inesperado incidente, casal estradeiro recebeu proteção e acolhimento em Alegrete

A história de Giovani Zanirati Ramos e sua esposa, Leila Guimarães Ramos, é uma jornada de mais de 30 anos dedicados ao campismo e à exploração do vasto território brasileiro. Com uma paixão intrínseca pela liberdade e pela natureza, o casal, residente em Porto Alegre, compartilha suas experiências de acampamento, que variam desde a simplicidade de uma barraca até o conforto de seu segundo motorhome.

Em seu extenso currículo de viagens, os Ramos colecionam destinos memoráveis, desde os encantos do Uruguai, Argentina e Chile até a riqueza cultural do Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, Serra Gaúcha e a deslumbrante Santa Catarina, considerada a “menina dos olhos” do casal.

A mais recente parada em sua jornada trouxe-os a Alegrete, um lugar até então desconhecido para eles. Entretanto, o destino reservou-lhes não apenas novas paisagens, mas também uma experiência singular de solidariedade.

Após um incidente que resultou na quebra do parabrisa de seu motorhome, os Ramos encontraram abrigo no posto Texacão, onde passaram cinco dias aguardando o reparo providencial que viria de Caxias do Sul. Durante esse período de espera, o casal teve acesso a recursos essenciais, como água e luz, e experimentou a calorosa torcida dos funcionários do posto, que se uniram em apoio aos visitantes temporários.

Os Ramos expressam sua sincera gratidão aos proprietários e funcionários do posto Texacão, reconhecendo a hospitalidade que transformou um contratempo em uma experiência positiva.

“Alegrete, para nós, é mais do que um ponto no mapa; é um lugar onde as pessoas acolhem com generosidade aqueles que por aqui passam”, compartilha Giovani.

Mesmo diante do imprevisto, o casal optou por voltar para um “porto seguro” já conhecido, o Texacao em Uruguaiana, demonstrando a confiança conquistada durante a estadia inicial.

Aposentados recentemente, os Ramos agora desfrutam do luxo do tempo para se aventurar em novas rotas. Seus planos futuros incluem uma jornada até Ushuaia, marcando mais um capítulo emocionante em sua vida de exploradores.

Em um gesto de reconhecimento, os Ramos desejam expressar sua gratidão a Claudio da Casa do Parabrisas e seu auxiliar, cuja dedicação e esforços não pouparam recursos para auxiliá-los na resolução do problema. Para o casal, a experiência em Alegrete não é apenas um episódio isolado, mas sim uma representação vívida da generosidade e apoio que permeiam suas aventuras ao redor do país.