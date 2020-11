Conversão de campo em lavoura, sem licença ambiental, gera multa da Fepam em Alegrete e região

Uma operação conjunta entre as unidades regionais da Fepam, Patrulha Ambiental e fiscalização realizaram um trabalho em lavouras de arroz e soja, verificando se estavam com a licença ambiental exigida pela Fepam para converte campo em lavoura.

Marco Antônio Thirelli, gerente Regional da Fepam, informou que foram verificados mais de 6 mil hectares de lavouras e muitas estão irregulares sem as licenças ambientais.

Para transformar campo em lavoura, os produtores devem licenciar junto ao órgão estadual e observar vários aspectos. Como deixar 20% de reserva do bioma pampa. Deixar as APPs com cursos hídricos dentro das propriedades, dentro outros.

Quem não tem a licenças foi multado, informou Thirelli, e o valor depende se tem agravante ou não, mas, em média, mil reias por hectare. Os valores ainda não foram anunciados,informou.

Com o aumento do valor da saca de arroz e de soja, muitos aumentaram suas áreas e, com isso converteram campo nativo em lavoura.