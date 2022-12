Nuvens pretas anunciam mudança de tempo em Alegrete

Com o calor dos últimos dias e a estiagem prolongada, o que mais as pessaos esperam é a chuva.

E por volta das 16h 30m, deste dia 23, o tempo começou a mudar. As nuvens pretas indicam que o tempo pode ficar instável em Alegrete. Não existe previsão de chuva em muito volume, mas se ela vier será bem vinda.

Os campos e mananciais de água, no interior, já estão secos e a chuva será bem importante para as culturas de verão.

A falta de chuva tem provocado incêndios de campos em localidades do interior, fazendo com os Bombeiros e as comunidades rurais se mobilizam para ajudar a conter as chamas.

Se ela vier agora, com certeza, será um dos melhores presentes de Natal a quem produz e a toda a comunidade, porque vai amenizar o forte calor na Região.

A previsão é de chuva ainda para sexta- feira, que vai continuar no fim de semana aqui no Município.