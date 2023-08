Definidos os semifinalistas do Torneio de Fut7 alusivo aos 151 anos da Santa Casa

No último final de semana, foi realizada a 4ª edição do Torneio de Futebol 7, alusivo aos 151 anos da Santa Casa. A competição reuniu seis equipes divididas em duas chaves de três cada uma.

A fase classificatória teve como local o campo da Associação Recreativa Cadore e Dotto, com jogos entre os times da UPA; Higienização; Administração; Manutenção; Bloco Cirúrgico e Propagandistas e equipe convidada.

Nesta fase, houve a participação de 100 atletas que, ao longo do dia, disputaram as quatro vagas para a fase de semifinal. Se classificaram para a fase quente os times do Bloco, Propagandistas, Adm e Manutenção. Segundo os organizadores, a competição prossegue com jogos no feriado da Independência, dia 7 de setembro.

Segundo um dos organizadores, André Sena, foi muito boa a participação de todos, onde colegas e amigos puderam desfrutar de momentos de amizade e descontração.

“Momentos assim, são bons para estreitar laços e, principalmente, para trabalhadores da saúde que, nesses últimos tempos, têm enfrentado momentos difíceis. Agradecemos a Associação por todo suporte no evento, desde arbitragem, cedência das instalações e o preparo do churrasco para os atletas”, destacou Sena.

A organização do evento esportivo alusivo aos 151 anos da instituição de saúde, em sua 4ª edição, traz em sua equipe organizadora do torneio os profissionais André Sena , Dr. Paulo Bastos, Cristiano Cardona, Roni, Carlos Melo e, somasse a essa equipe, Ester, Marília e Ana que estão a frente da organização do almoço do dia 7, onde será celebrado o aniversário do hospital.

A primeira semi no dia 7, será entre Bloco x Propagandistas e, no outro jogo,Manutenção x Adm.