Milena Antunes é o CTG Farroupilha na Ciranda Regional de prendas

A prenda Milena Antunes, de 26 anos, representa o CTG Farroupilha na Ciranda Cultural de Prendas, sendo a 1ª Prenda do CFTG. Ela divide o tempo entre o trabalho como Médica Veterinária e os estudos no Mestrado em cardiologia veterinária pela Universidade Federal do Pampa, em constantes deslocamentos entre Alegrete e Uruguaiana e a preparação para Ciranda de Prendas.

Milena conta que sua jornada como prenda começou cedo, aos três anos de idade, quando entrou em uma entidade tradicionalista declamando poemas. Esse foi o início de um caminho repleto de desafios e conquistas, onde a paixão pelo tradicionalismo sempre foi seu guia, atesta . Aos sete anos, participou, pela primeira vez, do concurso de prenda mirim no CTG Farroupilha e foi consagrada 1ª Prenda Mirim daquele ano. Esse título foi o primeiro de muitos que viriam a seguir, cada um carregando consigo memórias e aprendizados preciosos, salienta.

A Ciranda Cultural de Prendas é um concurso tradicionalista que busca valorizar e promover a cultura gaúcha através da participação de jovens prendas em diversas provas que testam seus conhecimentos e habilidades. Este evento é de grande importância, pois mantém vivas as tradições do nosso estado e incentiva a formação de líderes culturais. Durante o concurso, passarei por provas escritas, que avaliam nosso conhecimento sobre a história e a cultura gaúcha; provas artísticas, que incluem declamação, dança e canto; além de apresentações orais e mostras folclóricas, onde apresentamos temas relacionados ao tradicionalismo, relata Milena.

Milena Antunes, ao longo dos anos, foi agraciada com diversos títulos: Mais Prendada Prenda Mirim da 29ª Campereada Internacional de Alegrete, 3ª Prenda Mirim da 4ª Região, Mais Prendada Prenda Mirim dos Festejos Farroupilhas, 1ª Prenda Juvenil do CTG Farroupilha, Mais Prendada Prenda Juvenil dos Festejos Farroupilhas, 1ª Prenda Juvenil da 4ª Região Tradicionalista e 1ª Prenda dos Festejos Farroupilhas. Cada uma dessas conquistas representa não apenas esforço pessoal, mas também o apoio incondicional da família, amigos e comunidade, diz a jovem.

Ela conta que retornar ao concurso de prendas não foi uma decisão fácil. Sua vida profissional e pessoal são bastante intensas, dividindo seu tempo entre atendimentos veterinários e o mestrado, com deslocamentos frequentes entre Alegrete e Uruguaiana. Isso reduz consideravelmente seu tempo disponível para estudo e preparação. No entanto fala que aprendeu que quando se tem amor pelo que se faz, o tempo se torna meramente um coadjuvante.

-Retornar ao palco de uma Ciranda Cultural de Prendas, agora em busca do título de prenda adulta regional, é uma decisão que vai além do pessoal; é extremamente comunitária. Desde cedo, aprendi no tradicionalismo que a vaidade deve ficar em segundo plano. Meu retorno aos palcos é movido pela crença em um propósito maior, de fazer do tradicionalismo uma fonte de apoio para o nosso estado e de integrá-lo como uma filosofia de vida. Quero, com meu retorno, inspirar no coração de todos aqueles jovens que já foram prendas e peões o desejo de voltar aos palcos e manter viva nossa tradição.