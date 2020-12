O diferencial que humaniza na fila de quem espera para ser atendido na Caixa Federal

Ações de ajuda, solidariedade, durante a pandemia, se revestem de extrema importância quando feitas sem alarde.

Desde o início da pandemia, quando centenas de pessoas desde a madrugada precisaram ficar na fila em frente à Caixa Econômica Federal para sacar ou se informar sobre auxílio emergencial ou FGTS, iniciou a peregrinação de centenas de alegretenes.

Neste mês de dezembro, será paga a nona parcela e agora com o calor, à espera na fila, em pleno sol, fica ainda mais difícil.

Ainda quando fazia frio, o Grupo de voluntários Corona do Bem resolveu agir e começou distribuindo água, café e algum lanche a quem precisa esperar horas para ser atendido.

O trabalho continua, conforme Juliano Silveira, e conta com apoio do Centro de e Avivamento da Igreja – CAID.

“No início, as pessoas recusavam pensando que estávamos vendendo e diziam que não tinham nenhum dinheiro e explicávamos que era de graça”, diz Juliano.

Eles montaram uma tenda e dali as pessoas podem tomar água e pegar os lanches que são feitos pelas equipe de solidariedade.

O pastor Itamar Rodriguez, do Centro de Avivamento, diz que é importante estender a mão a todos e junto com os do Corona do Bem estão dando suporte a quem está na fila.