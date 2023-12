O inédito Programa Agro Verde Oliva conta com militares na conservação de estradas do interior

Um projeto inovador, que ganha vida progressivamente, está se consolidando e envolvendo ativamente orizicultores de Alegrete e o Exército. Iniciado no segundo semestre, o Programa Agro Verde Oliva conta com a participação efetiva da Associação dos Arrozeiros de Alegrete, 6° Regimento de Cavalaria Blindado, Instituto Rio Grandense do Arroz (IRGA) e Consultoria AgroGente.

Apresentado ao Presidente do Legislativo Municipal, vereador Luciano Belmonte (PP), e ao vereador Itamar Rodrigues, presidente da Frente Parlamentar do Agro, a proposta originalmente planejava ser executada em uma área militar. No entanto, a pressão do tempo para a obtenção das licenças ambientais resultou em uma adaptação notável e eficiente.

Os 20 soldados envolvidos no treinamento estão agora atuando em propriedades rurais de produtores de arroz. Eles acompanham todas as etapas do processo, crucial em um ano marcado pelo fenômeno climático El Niño. Previsto para ser concluído em março, o programa visa capacitar esses militares para assumirem diversas tarefas no contexto da lavoura de arroz.

No encontro realizado para apresentar o projeto, estiveram presentes a diretoria da Associação dos Arrozeiros, junto ao Presidente Gustavo Thompson Flores, e o gerente do IRGA, também instrutor do programa, Ivo Mello. Além disso, marcaram presença o comandante da Unidade Militar, Coronel Lopes da Cruz, e seu sucessor, Major Cestari, que assume o comando do 6° Regimento de Cavalaria Blindado no próximo dia 15.