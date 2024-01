Além de escombros, Avenida do Samba está tomada por matagal nas adjacências

A comunidade nas imediações dos camarotes, na Avenida Inácio Campos de Menezes, Zona leste de Alegrete, está insatisfeita e preocupada com a situação que perdura por mais de 11 meses. O local, que até o momento deveria ter suas obras retomadas, está imerso em um cenário de completo abandono, marcado não apenas pela paralisação das construções, mas pela ausência de qualquer tipo de manutenção.

Os escombros e a sujeira acumulada tornaram-se elementos que caracterizam a paisagem urbana da avenida. No entanto, as preocupações vão além da estética. Moradores das imediações destacam a presença constante de veículos suspeitos que, durante a madrugada e a noite, utilizam o local para a prática de atividades ilícitas, incluindo atos sexuais.

A avenida Inácio Campos de Menezes, que deveria representar um ponto de convergência e desenvolvimento, transformou-se em um espaço onde a comunidade se sente abandonada e vulnerável. Segundo relatos, o local abriga indivíduos que realizam ações ilegais, acrescentando um componente de insegurança à região.

Em contato com a secretaria de infraestrutura a informação é que a demanda é muito grande e que estão realizando o trabalho.

Mariana Costa explicou que o município de Alegrete está enfrentando desafios na manutenção dos 64 bairros devido à escassez de recursos e à redução das equipes disponíveis. Mesmo com o auxílio de apenados do PAC, a situação torna-se mais difícil após o término do contrato com a empresa terceirizada responsável pelo serviço, resultando em um intervalo entre a finalização desse contrato e a contratação de uma nova empresa, que está em processo de licitação. Mariana pediu compreensão à população, destacando a limitação das equipes e a complexidade do serviço, além de solicitar paciência durante esse período de transição. Ela informou que, apesar dos esforços, não foi possível atender completamente à demanda, e algumas áreas enfrentam o crescimento do matagal novamente, mesmo após a roçada recente. Mariana também mencionou a dificuldade em obter ajuda dos quartéis e anunciou planos para realizar praças nos bairros Capão do Angico e Doutor Romário na próxima semana, reconhecendo os desafios contínuos na manutenção dessas áreas urbanas.