Congresso técnico do Efipan ajusta detalhes antes do início da competição

O coordenador técnico Moisés Fontoura esmiuçou o regulamento da competição, além de confirmar os primeiros três jogos a serem realizados no campo do 6º RCB. Fontoura alternou entre português e espanhol em sua fala, facilitando o entendimento dos representantes de clubes estrangeiros.

Detento em regime domiciliar, flagrado com drogas e arma, volta para o Presídio

Quanto à parte estrutural do evento, o diretor administrativo Muhamed detalhou a logística para as delegações e expressou satisfação em receber as equipes para mais uma edição do torneio.

Os coordenadores técnicos dos 12 times tiveram a oportunidade de esclarecer dúvidas sobre substituições, penalizações e o uso dos dois uniformes de jogo. Ficou acordado o horário para um melhor andamento da rodada, inclusive com a escalação das equipes sendo feita pelo aplicativo do Efipan.

Todos os clubes puderam conhecer a nova bola e receberam o credenciamento do evento. No momento da entrega dos documentos, os dirigentes técnicos entregaram as bandeiras oficiais dos clubes.

O congresso encerrou-se com descontração entre os participantes e a oportunidade de posar para a foto oficial, marcando o primeiro ato do dia de abertura dos jogos da maior competição de futebol infantil pan-americano.

Piloto júnior de Alegrete aprimora arte de pilotar em curso nas férias

Nesta quinta-feira (18), estão programadas três partidas, todas no campo do 6º RCB, sem a presença de público, apenas a imprensa e as delegações têm acesso à unidade militar, além da comissão técnica. Às 15h, Grêmio enfrenta Universitário do Peru; em seguida, Palmeiras enfrenta Talleres às 16h20min, e fechando a rodada, o time anfitrião, Flamengo, encara o Peñarol em jogo previsto para às 17h50min. Os jogos podem ser acompanhados em tempo real através do aplicativo Efipan.

No grupo “A”, encontram-se Ind. del Valle, U. de Deportes, Internacional, Talleres, Olímpia e Peñarol. Na chave “B”, o anfitrião Flamengo, Alianza Lima, Grêmio, Argentino Jrs., Palmeiras e Defensor. Conforme a tabela anunciada pela coordenação do evento, somente na 1ª fase serão disputadas 36 partidas. Em apenas duas rodadas ocorrerão três jogos, nas demais serão realizadas seis partidas por dia.