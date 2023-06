O primeiro frio chegou com tudo em Alegrete

O frio chegou mudando as paisagens da Região, com uma geada sem muita intensidade, mas que já da o sinal de como será o nosso inverno que entra oficialmente dia 21 de junho. O termômetro, junto a Ponte Borges de Medeiros no início da manhã marcava 1º C, com sensação térmica um pouco menor. O frio vai se manter por esta semana em Alegrete. As paisagens mudam numa beleza singular da nova estação.

A fumacinha saindo do lago do Parque Rui Ramos é típico de que o frio está chegando, nesta segunda semana do mês de junho. Existe a previsão de geada e zero grau ainda nesta semana. E com este primeiro frio mais intenso as pessoas sentem bastante. E os agasalhos saíram cedinho dos armários para quem enfrentou logo cedo as tarefas diárias neste dia do namorados. Mas os que praticam caminhadas ou corridas estavam lá realizando suas atividades independente da baixa temperatura.

Alguns cuidados são fundamentais no frio como se manter bem agasalhados, evitar sair de perto de lareiras fogões a lenha ou de ambiente com ar condicionado para fora de casa. Memso com o frio e necessário que as pessoas façam a ingestão de água.