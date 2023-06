Definidos os confrontos dos 40tinhas da Copa Laf

Um sábado(10), marcado pelas chuvas os jogos no complexo jockey foram marcados pela tensão em busca de uma vaga entre os oito melhores classificados.

O jogo das 15h entre AABB e Tinga foi cancelado pela comissão organizadora do evento no campo do Honório Lemes por motivo de w.o. No campo do Palmeiras um jogo super decisivo entre Vila Nova e Vianense onde equipe do Vila precisava urgentemente da vitória para garantir a classificação para próxima fase. O jogo truncado e com muita chuva não prejudicou em nada a equipe rubro negra do Vila que aplicou uma goleada por cinco a zero frente a equipe de Manoel Viana e garantiu sua vaga para o mata mata da Copa Laf.

No estrelão a partida entre São José e Serceva foi mais disputada apesar da equipe do São José estar eliminada da competição. O jogo foi muito franco as duas equipes buscando sempre o gol e os torcedores que enfrentaram a chuva viram um grande jogo de futebol. A equipe do Serceva venceu por quatro a dois a equipe do São José, já eliminada da primeira Copa Laf.

Agora já estão definidos os confrontos das quartas de finais do campeonato que prometem pegar fogo em busca de uma vaguinha nas semi finais dessa grande competição que move um número expressivo de amantes pelo futebol de várzea de Alegrete.