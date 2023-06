Alegretenses da seleção brasileira de pádel treinam em Santa Maria para o Mundial

Pela pela primeira vez, uma cidade gaúcha foi palco dos treinos preparativos da seleção brasileira de pádel para o Campeonato Mundial. O município de Santa Maria recebeu durante 4 dias a comissão técnica e os 8 melhores atletas de cada categoria nos naipes masculino e feminino para treinamentos intensivos.

A participação da cidade do centro do Estado é fruto de uma parceria firmada entre a Confederação Brasileira de Pádel (Cobrapa) e o Centro de Educação Física e Desportos (Cefd) da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Além de treinamentos em quadra, foram realizadas avaliações físicas, técnicas e táticas nos laboratórios da instituição. A delegação chegou na última quinta-feira (8) e ficou na cidade até o domingo (11).

Além do técnico Patric Leães que coordena a categoria profissional, no feminino foram convocados as alegretenses Lívia Freitas no Sub-14 e Isabela Pilecco e Laura Dorneles no Sub-16. Já no masculino pelo Sub-12 Pedro Henrique Estivalet; Sub-14 Lucca Carlesso Leães; Sub-16 Diogo Rodrigues e pelo Sub-18 Antônio Neto.

Na categoria profissional destaque para Gabriel Almeida e João Pedro Flores, além do santanense Paulo Hillal, radicado em Alegrete.

Lorenzo Laporta, professor da UFSM foi o responsável pela parceria. Ele apresentou uma proposta para ajudar os padelistas com avaliações dos atletas. Os testes realizados no Cefd compreendem as necessidades que o jogo impõe: físico, agilidade, potência, velocidade e resistência cardiorrespiratória. Já nos treinos, foram apresentadas estatísticas técnicas e táticas em tempo real. Todas essas informações vão detalhar um diagnóstico de como eles estão nesta temporada, destacou o profissional.

O trabalho de buscar profissionalização na preparação da seleção se intensificou após a equipe conquistar o 5° lugar no último Campeonato Mundial em 2021, no Catar. Em outubro, será realizada mais uma edição do mundial, dessa vez no Paraguai.

“Vínhamos buscando parcerias desde 2021 para melhorar o nosso desempenho, entendemos que precisávamos aperfeiçoar. A ideia é ter uma evolução maior e transportar isso para dentro das competições”, pontuou Patric Vaz Leães, o alegretense treinador da seleção brasileira.

Não diferente de outros atletas, o padelista precisa ter uma rotina regrada e com disciplina rígida. Tudo para se manter em alto nível. O alegretense Gabriel Almeida radicado em Santa Maria, organiza seu dia a dia em torno do esporte. Além de atuar pela seleção, ele é professor particular em clubes. Para ele, participar das atividades na UFSM é uma oportunidade única.

“Hoje o pádel é minha fonte de renda e também minha carreira profissional. Com as avaliações, vamos entender como eu realmente estou. Depois conseguimos ver onde melhorar. São testes padrão ouro, de referência”, destaca o atleta.

Além da universidade, o Complexo de Esporte e Lazer (Cesla) também colaborou com a Seleção, ao disponibilizar o espaço para os treinos práticos. Em agosto, deve ser realizado mais um encontro em Santa Maria. Serão analisados em quais aspectos cada jogador evoluiu antes da disputa internacional que ocorre em outubro no Paraguai.

Com informações Luis Santos/Diário de Santa Maria

Fotos: reprodução