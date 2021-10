O que funciona no feriadão de Finados

Para alguns teremos um feriadão prologando com o Dia de Finados na próxima terça-feira dia 2 de novembro.

No dia primeiro, Dia de Todos os Santos, será ponto facultativo em muitos serviços da Prefeitura. Mas neste dia a limpeza pública será normal em Alegrete. No dia 2, feriado nacional não haverá a coleta de lixo.

Os mercados abrem no dia 2, das 8h às 13h, conforme acordo coletivo, informou a presidente do Sindicato dos Comerciários, Elaine Muller. As lojas abrem no dia 1º e não atendem no Dia de finados

A maioria do serviços públicos não vão funcionar no dai 1 de novembro, porque os órgãos públicos fazem ponto facultativo.

Muitas pessoas aproveitam o feriadão para ir para o interior do município ou sair da cidade, agora que pandemia já está bem mais controlada.

A visitação no Cemitério Municipal será intensa e devido a isso será importante que as pessoas não esqueçam do uso de máscaras. A administração solicita que tirem os plásticos dos vasos de flores, porque esses juntam água e são potencial criatório de larvas de mosquitos.

Foto Alex Lopes