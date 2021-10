O fórum teve a presença do ministro do Trabalho e da Previdência Onyx Lorenzoni, do deputado Federal Osmar Terra, – O Presidente do BNDS Sr. Gustavo Montezano, do presidente da Embrapa Trigo Jorge Lemanski e foi mediado pelo prefeito Mário Amaral.

Ministro Onyx Lorenzoni participou do Fórum de Desenvolvimento da Bacia do Rio Uruguai em Alegrete

O primeiro a se pronunciar foi o presidente do Centro Empresarial de Alegrete Francisco Pedroso, que chamou atenção para o papel do trabalho que vem sendo realizado pela classe empresarial da cidade em busca do desenvolvimento local.

A seguir o vice-prefeito Jesse Trindade destacou a importância da presença das autoridades em Alegrete e a relevância do momento. O vice-prefeito enfatizou as potencialidades e as possibilidades de desenvolvimento da região. “Precisamos de incentivos a nossas indústrias e fomentos as que ainda virão, precisamos ser cada vez mais competitivos e para isso precisamos de incentivos para então entrarmos no mapa do desenvolvimento do Rio Grande do Sul e do Brasil todo”, afirmou.

O prefeito Márcio Amaral destacou a importância do momento, saudando os presentes e as autoridades e destacando que pela primeira vez a cidade recebeu a visita do presidente do BNDS. “Esse é um momento histórico em nossa trajetória, pois pela primeira vez estamos recebendo o presidente do BNDS em Alegrete, com certeza esse momento é um marco para o desenvolvimento de nossa cidade e região”.

O ex-secretário de Segurança do Estado, ex-prefeito de Santa Maria e secretário de Planejamento e Assuntos Estratégicos de Porto Alegre César Augusto Schirmer realizou uma apresentação sobre Oportunidade de Desenvolvimento da Metade Oeste. Schirmer destacou os principais dados sobre empregos, renda per capita, índice de desenvolvimento humano, produção agropecuária, indústria, entre outros, fazendo uma comparação com outras regiões do Estado e argumentando sobre a necessidade de investimentos e retomada do desenvolvimento na metade oeste do RS.

O ministro Onyx Lorenzoni agradeceu o convite e enfatizou a importância da região para o estado e para o país. Saudou as autoridades locais e regionais presentes. Destacou ainda o trabalho realizado pelo Governo Federal. Enfatizou o papel da classe empresarial para o desenvolvimento econômico da região, bem como a importância da reativação do aeroporto Gaudêncio Ramos para o desenvolvimento da cidade e de toda a Metade Oeste do RS.

Também estavam presentes no evento diversas autoridades locais e regionais, como: o deputado estadual Eric Lins, o deputado Estadual Beto Fantinel, o prefeito de Santa Rosa representante da AMUFRON Anderson Mantei, a prefeita de Cacequi Ana Paula Del Olmo, o prefeito de Frederico Westphalen José Panoso, o prefeito de Pinheiro do Vale Nelbo Appel, o prefeito de Entre Rios do Sul Jairo Leyter, o prefeito de Rosário do Sul Vilmar Oliveira, o vice-prefeito Jesse Trindade, o ex-secretário de segurança do RS e ex-prefeito de Santa Maria e secretário de Planejamento e Assuntos Estratégicos de Porto Alegre Cezar Augusto Schirmer, secretários municipais, o vice-prefeito de Panambi Henri Markus, o Presidente do Conselho de Secretários de Agricultura do RS, presidente do Fórum de secretários de Desenvolvimento do RS e secretário de Desenvolvimento Econômico e ambiental de Panambi Rafael Jacques de Oliveira, a Presidente da Câmara de Vereadores de Alegrete Firmina Soares, o vereador João Leivas, o vereador Vagner Fan representando a UNFRO, vereador Itamar Rodrigues, o presidente do CEA Franscisco Pedroso, o presidente do Sindicato Rural Luiz Gomes, entre outras autoridades locais e regionais, empresários, público em geral e imprensa.