O Silêncio Mata, denuncie; esse vai ser o mote do Agosto Lilás

Uma reunião na Procuradoria da Mulher marcou o início dos preparativos para as atividades alusivas ao Agosto Lilás em Alegrete. O encontro reuniu representantes do poder público e da sociedade civil para definir estratégias de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher no município.

Estiveram presentes na primeira conversa as vereadoras Dileusa Alves, procuradora da Mulher, e Firmina Soares, procuradora da Câmara Municipal, juntamente com Kátia Monteiro e a agente legislativa Alessandra Mendes.

Após essa etapa inicial, a vereadora Dileusa Alves convocou uma segunda reunião, que contou com a participação de representantes da sociedade. Entre os presentes estava a diretora de Proteção Social da Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social, Simone Rosado, que representava o poder executivo no combate à violência contra a mulher.

A reunião também contou com a presença da representante da União das Associações de Bairro de Alegrete, Tânia Branco, que levou uma perspectiva das comunidades locais e é fundamental para que as ações atendam às necessidades específicas de cada região do município.

Outro destaque da mesa foi a procuradora Kátia Monteiro, que representa o Conselho da Mulher e traz consigo a experiência e o conhecimento técnico na área, fortalecendo as estratégias a serem adotadas durante a campanha do Agosto Lilás. Assim como, contou com a presença do diretor da Atenção Básica da Secretaria de Saúde, João Francisco Filho, pois a saúde é um dos pilares fundamentais no atendimento e suporte às mulheres vítimas de violência.

A campanha Agosto Lilás é uma iniciativa de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, que foi instituída pelo meio da Lei Estadual nº 4.969/2016. Seu objetivo é ampliar a divulgação da Lei Maria da Penha, sensibilizar e conscientizar a sociedade sobre a necessidade urgente de pôr fim à violência contra a mulher.

Além disso, durante o Agosto Lilás, busca-se disseminar informações sobre os serviços especializados da rede de atendimento à mulher em situação de violência e os procedimentos de denúncia existentes, como o Disque 180, que é um canal gratuito e confidencial para denúncias.

A campanha ocorre em todo o estado, mas cada município pode ser adaptado conforme as ações de acordo com suas particularidades e necessidades locais. Um dos lemas mais marcantes do Agosto Lilás é “O Silêncio Mata, Denuncie!”. Esse slogan destaca a importância de quebrar o silêncio e incentivar as mulheres vítimas de violência a denunciarem seus agressores. Muitas vezes, a falta de denúncia pode perpetuar a violência e agravar a situação das vítimas.

Portanto, a campanha não visa apenas conscientizar a sociedade sobre a existência e as consequências da violência doméstica, mas também a encorajar as mulheres a buscarem ajuda e denunciarem seus agressores, seja por meio do Disque 180, da Brigada Militar 190 ou de qualquer outro canal disponível.