Alegrete não possuiu estrutura para a instalação do sinal 5G

Na última quinta-feira(27), o Grupo de Acompanhamento da Implantação de Soluções realizou uma reunião para definir quais cidades do Rio Grande do Sul, teriam condições de receber o sinal 5G.

Conforme a Anatel, a liberação da faixa não implica na instalação imediata das redes 5G nas localidades. A instalação das estações de quinta geração da tecnologia de internet móvel, vem para agregar ainda mais velocidade e qualidade no setor de redes sociais.

A Anatel destacou que os usuários que recebem as transmissões da TV aberta pela antena parabólica precisam adaptar o equipamento para evitar interferências no funcionamento.

Em Alegrete, a capacidade de frequência ainda não atingiu o valor mínimo. Segundo os dados da Anatel, a potência estimada para o sinal funcionar a pleno passa os 3300 MHz, no Município a frequência atual é 3100 MHZ. Confira abaixo as cidades contempladas no RS com a nova técnologia 5G.

Cidades que Tiveram Liberação do sinal 5G no RS.

Capão da Canoa

Imbé

Osório

Torres

Tramandaí

Arroio do Meio

Bom Retiro do Sul

Colinas

Cruzeiro do Sul

Doutor Ricardo

Encantado

Estrela

Fazenda Vilanova

Imigrante

Muçum

Roca Sales

Teutônia

Vespasiano Corrêa

Westfália

Fotos: reprodução