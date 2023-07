O sol volta e Ibirapuitã já está quase 5m acima do normal

De acordo com atualização da Defesa Civil do Município, em medição as 8h deste dia 13 o nível do rio está 4.74 acima do normal. Renato Arnoud Grande, coordenador da DC, diz que o Ibirapuitã está subindo em decorrência das águas que descem de Santana do Livramento onde fica a sua cabeceira.

A Defesa Civil mantém o alerta e até o momento nenhum bairro foi atingido. No dia de ontem (12), a DC com o objetivo de atender às demandas emergenciais, distribuiu 15 metros de lonas para três famílias que residem nos bairros Saint Pastous, Nossa Senhora da Conceição e Centro. Além disso, foram entregues cobertores para uma família no bairro Nossa Senhora da Conceição. Com o grande volume de água aos arredores da cidade a temperatura baixou e agora a prevenção, também, é quanto aos agasalhos da população ribeirinha ou mais vulnerável.

O rio vai subir um pouco mais segundo a Defesa Civil, mas está longe da cota de inundação que é 9.70m acima do seu nível normal. As áreas próximos ao Arroio Regalado estão inundadas. O sol volta entre nuvens e a temperatura vai baixar para o fim de semana.