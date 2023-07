Chuva intensa de ontem causou problemas no prédio da ESF da Vila Nova

Após entrar em contato com a secretária de saúde, Haraceli Fontoura, ela ressaltou que o volume de chuva foi extremamente intenso e que esse tipo de evento nunca havia ocorrido no local, antes. Ela também destacou a necessidade de solicitar a limpeza das calhas, pois muitos problemas desse tipo são causados por entupimentos nessa área. A secretária ainda informou que diversas Estratégias de Saúde da Família (ESFs) já apresentavam problemas estruturais desde a inauguração e, por isso, foi realizada uma licitação que não teve empresas interessadas. No entanto, um novo edital será lançado nos próximos dias, com o objetivo de contratar uma empresa que possa lidar com os problemas desde o rodapé até o teto.

Padre Irineu divulga a Festa das Sementes de São Cristovão em Alegrete

A secretária também observou que o volume de água, registrado em mais de 100mm em um curto período de tempo, contribuiu para problemas em locais onde não havia registros anteriores. Ela destacou que há apenas um servidor responsável pela manutenção das unidades de saúde, auxiliado por dois assistentes, enquanto existem 38 unidades no total. Diante dessa demanda, é evidente que uma pessoa sozinha não consegue dar conta de todos os problemas.

Alegrete receberá quase R$ 6 milhões até 2025 como compensação pelas perdas no ICMS

É esperado que a nova licitação atraia empresas qualificadas para realizar as reformas necessárias nas ESFs, a fim de evitar novos transtornos e garantir a qualidade dos serviços de saúde oferecidos na região.