Livro “O Jardim dos Tributos” fomenta a educação fiscal em escolas de Alegrete

Durante o mês de agosto de 2023, as escolas trabalharam diversos temas sobre a Educação Fiscal, a partir do livro O Jardim dos Tributos. Da educação infantil ao o 5º ano do ensino fundamental, professores e alunos realizaram diversas atividades, explorando as temáticas da Educação Fiscal, transversalizadas nos conhecimentos da BNCC.

A história, escrita pela professora Patrícia Luciene de Albuquerque Bragamonte e ilustrada pela graduanda em Design de Comunicação Sofia Trevisan Farret, emergiu da necessidade de materiais lúdicos e adequados sobre o tema do tributo e sua função social para crianças da Educação Infantil e dos Anos Iniciais. Com uma linguagem simplificada e acessível para crianças e com fins didáticos, a autora e a ilustradora buscaram preencher a lacuna de material para esta faixa etária no tema.

O Jardim dos Tributos é um livro que fala sobre a existência dos tributos e sua importância na sociedade. A história se volta para o terrível inverno que ameaçava o bem estar dos insetos habitantes do jardim, fazendo com que trabalhassem em equipe (contribuindo com impostos) para fazer melhorias, concedendo alimentos e moradias a todos.

Dentre os temas que podem ser trabalhados, destacam-se: justiça fiscal; função social do tributo; solidariedade, empatia, partilha; noção de coletividade e de sociedade; proteção social; políticas públicas; espaços públicos; direitos e deveres do cidadão junto ao bem estar social; direitos constitucionais fundamentais e a garantia desses direitos.

Com a parceria e apoio da OXM Tecnologia, empresa de desenvolvimento de softwares, o livro “O Jardim dos Tributos” está disponível para download e pode ser utilizado pelos professores para trabalhar com os temas da Educação Fiscal, nas escolas. É só entrar no site e baixar gratuitamente: https://ojardimdostributos.com.br/

A autora, professora Patrícia, e a professora Neffar Jaquelini Assis Brasil, ambas participantes do Programa de Educação Fiscal do município de Alegrete, receberam convites das escolas para apresentarem o livro, contarem a história e desenvolverem atividades com as temáticas da Educação Fiscal. A ilustradora Sofia Farret gravou um vídeo com um recado especial para as crianças. Os vídeos da ilustradora e também da autora do livro podem ser utilizados em sala de aula e estão disponíveis no site do Youtube:

Vídeo da autora: https://youtu.be/GuvSQB1l7rk. Vídeo da ilustradora: https://www.youtube.com/watch?v=uWdEp_B4DXc. Também é possível acessar algumas sugestões para trabalhar com a história no link: https://x.gd/XbKnU.

Fotos: reprodução