O último domingo antes do Natal registrou bom movimento no comércio

A uma semana para o Natal, muitas lojas aproveitaram o domingo, mais uma vez, e abriram para o público que, eventualmente, não tem condições de adquirir presentes durante a semana.

E, como já tem sido nos últimos dias, o movimento foi expressivo, entre as ruas e as vagas que ficaram lotadas, principalmente, na Rua Dos Andradas. Para quem saiu, a impressão foi de que era um dia “normal”, no comércio – citando a referência com dias da semana.

Sem lotação, correria e grandes filas, as lojas que estavam abertas apresentaram boa movimentação de clientes, mas de maneira tranquila.

Mesmo assim, com algumas pessoas(comerciários) que a reportagem falou, a tendência é melhorar ainda mais, pois destacaram: “ o pessoal gosta de deixar para a última hora mesmo”.

A partir desta segunda-feira, as lojas estarão abertas ao público até às 20h 30min. Este tempo será compensado nos dias de Carnaval, conforme Elaine Muller, presidente do Sindicato dos Comerciários de Alegrete.

Algumas lojas de rede, estão com o primeiro pagamento para mais de 100 dias, ou seja, março de 2023.