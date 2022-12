AABB conquista o hexa do citadino de futsal

O ginásio da Arena recebeu um bom público na noite de sábado. Após 87 jogos realizados das 3 divisões, chegou ao fim mais uma competição que durou cerca de 5 meses de evento.

E para brindar esse sucesso todo um jogo memorável na disputa pelo título da elite do futsal alegretense. AABB e União Society/FNP protagonizaram um espetáculo à parte. Jogo eletrizante e muito equilibrado, partida digna de final. A equipe do Uniao Society/FNP teve um tiro livre a cinco segundos do fim, com o jogo empatado em 3 a 3, e o goleiro Beto defendeu para AABB, atleta que foi determinante na disputa das penalidades.

No tempo normal, Josimar e Renan duas vezes fizeram para a AABB, e Gustavo Be (2x) e Marco Antônio anotaram para o União Society/FNP. O desempate foi favorável a AABB que fechou o placar em 5 a 4, com destaque para o goleiro Beto.

Com a vitória o time abebeano conquistou o hexacampeonato de futsal em Alegrete, 2013;2014; 2018;2019; 2021 e 2022.

A Série “A”, finalizou com o vice-campeão União Society/FNP, 3º Lugar: Fortaleza. A artilharia foi dividida entre Joselber Camara (Fortaleza) e Gustavo Borges (Uniao Society FNP), cada um fez 10 gols. A Defesa Menos Vazada coube a campeã AABB – 19 gols sofridos e Equipe Disciplina foi o SE Real com apenas 8 cartões amarelos.

Dirigente Gerson Barros recebeu o troféu de 3º lugar pelo Fortaleza.

A final contou com presença dos secretários de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Rui Alexandre; Infraestrutura Mário Rivelino, diretor de esportes Clóvis Gonçalves, além do agente Sesc Rodrigo Jardim ( que representou a abnegada colega Ivaneli Lemes que durante a competição, foi incansável). A equipe da AJS esteve representada pelo presidente Fernando Nascimento, vice Carmen Pagnossin, idealizador Roger Severo, ex-presidente Christian Nogueira, além do radialista Everaldo Ballejos e Zeca de Deus.

O campeão na Série “B”, saiu antes da final da primeira divisão. Outro jogaço entre Eliseos Futsal e Deportivo La Portera. No tempo normal um empate em 2 a 2. A equipe do Deportivo Lá Portera teve uma falta a 3 segundos do fim para o título e desperdiçou a chance.

Gustavo Fontella e Paulinho marcaram para o Deportivo e para o Eliseos Futsal, Gustavo dos Anjos e Zeca fizeram. Nas penalidades mais um show. A torcida foi ao delírio em 20 cobranças. Após o empate na série inicial, nas alternadas melhor para o Eliseos Futsal que fechou a conta em 7 a 6 e levou o título da divisão de acesso. Ambas equipes sobem para Série A em 2023.

O 3º Lugar na Série B foi do AEF Tigres, já o goleador coube a Rafael Mombach do Real Tchê CAID com 13 gols. A Defesa Menos Vazada foi para o Ser Atlas e AEF Tigres empatados, 16 gols sofridos cada. A Equipe Disciplina foi para o Barsemlona com apenas 5 cartões amarelos na competição.

Deportivo vice campeão AEF Tigres garantiu o prêmio de 3º colocado.

A Série C, que já havia encerrado, teve sua premiação entregue também no sábado. Campeão Racing, Vice-campeão Aimoré e 3º lugar CFC Alegrete. Os Goleadores Thiago Braga (Racing) e André Romário Vaz (Aimoré), 10 gols cada. A Defesa Menos Vazada foi do Futsal Brasil (9 gols sofridos), e Equipe Disciplina, o Center Fhotos (2 cartões amarelos).

Equipe do Racing vai para segundona em 2023.

O Citadino encerrou com 87 jogos, 664 gols numa média 7,63 por partida. Foram distribuídos 352 cartões, sendo 316 amarelo e 36 vermelho.

Fotos: Roger Severo