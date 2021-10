O vício da inveja

Share on Email

Várias pessoas guardam esse sentimento e negam que o tem. Às vezes sentimos inveja sem perceber e, outras vezes, apenas ignoramos que sabemos. O invejoso, por não ser bem resolvido e feliz com seu interior, não consegue ver o lado bom em nada.

SINTOMAS DE UMA PESSOA INVEJOSA:

– Nunca está satisfeita com nada;

– Incapaz de valorizar tudo o que já conquistou;

– Não fica feliz com o sucesso dos outros, mesmo sendo de pessoas próximas;

– Diante da felicidade alheia faz questão de apontar algum “podre” da pessoa,

– Nada “presta” se vier do esforço dos outros.

A inveja está presente em todo o lugar e em todos os momentos e, por se tratar de um vício, algumas pessoas não percebem que estão sendo invejosas, dificultando ainda mais a sua vida. A inveja trás infelicidade, falta de amor e companheirismo, pois afasta todos que estão perto.

Quantas vezes já ouvimos e/ou presenciamos situações em que relações acabam porque uma das partes resolveu trocar por “algo melhor”? Quantos trabalhadores já foram demitidos apenas por inveja? Os invejosos são solitários, não por escolha deles mesmos, mas por escolha dos amigos que o cercavam.

COMO LIBERTAR-SE DA INVEJA?

– Aceite o sentimento de inveja. Pois só consegue mudar os comportamentos aquele que enxerga o que está errado.

– Mude o jeito de enxergar as coisas. Geralmente, pessoa com esse vício não consegue ver o lado bom em nada que acontece, então procure as coisas boas.

– Seja justo com você. Se comparar aos outros, não vale apena, nem tudo que é exibido faz parte da realidade. Foque em você e nas suas conquistas.

– Não abra mão de seus valores. Várias pessoas desejam ser outra pessoa, sem antes saber se aquele estilo combina com a sua vida. De preferência as suas próprias ambições.

– Não tente mudar algo que não pode ser mudado. Querer mudar a família ou nacionalidade, por exemplo, não é o certo. Aceite suas origens e quem você é e/ou se tornou.

– Cuide das suas emoções. Entenda que você é único, que possui suas próprias peculiaridades e talentos.

– Se ame. Apenas pessoas que não se amam, que não amam o seu trajeto de vida e a pessoa que se tornou que desejam o que é dos outros.

Geovanna Valério Lipa