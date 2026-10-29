OAB Alegrete promove painel sobre direitos humanos, trabalho e segurança pública

A OAB Subseção Alegrete e a Comissão de Direitos Humanos promovem, nesta quinta-feira (29) e sexta-feira (30), o painel “Agenda 2030: Direitos que Transformam”. A programação reúne discussões sobre direitos humanos, trabalho, enfrentamento à violência e segurança pública, com a proposta de incentivar o diálogo e a construção de soluções para a sociedade.

A abertura ocorre nesta quinta-feira (29), a partir das 18h30, na sede da OAB Alegrete, localizada na Avenida Tiaraju. O primeiro encontro terá como tema “Trabalho Decente e Igualdade”, com atividades voltadas à reflexão sobre direitos, dignidade e igualdade no ambiente profissional.

A programação começa com uma abertura institucional sobre a Agenda 2030, os direitos humanos e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Às 18h45, está previsto o painel “Trabalho Decente: direito, igualdade e dignidade no mundo do trabalho”.

Entre os painelistas estão a juíza titular da Vara do Trabalho de Alegrete, Fabiana Gallon; o presidente da Comissão Estadual de Direitos do Trabalho da OAB-RS, Raimar Rodrigues Machado; o representante do Sindicato dos Empregados, Marcos Rossi; além dos advogados trabalhistas Lucas Pires e Maise Rodrigues Coelho. A participação de um representante de sindicato ou entidade patronal também está prevista, com nome a ser confirmado.

A programação inclui ainda a inauguração do Banco Vermelho, doado pela OAB Alegrete à Justiça do Trabalho do município. A iniciativa integra as ações de conscientização e enfrentamento à violência contra as mulheres. O encontro contará também com apresentação musical e coquetel.

A atividade é gratuita e aberta à comunidade.

O que é a Agenda 2030?

A Agenda 2030 é um plano de ação global estabelecido pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2015. O documento reúne 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e 169 metas voltadas à erradicação da pobreza, à proteção do meio ambiente e à promoção da paz, da justiça e da prosperidade.

Entre os objetivos está o ODS 16, que trata de paz, justiça e instituições eficazes, com foco na construção de sociedades pacíficas, inclusivas e fundamentadas no respeito aos direitos.

A proposta do painel em Alegrete é relacionar esses compromissos aos desafios da sociedade, promovendo debates sobre dignidade no trabalho, igualdade, direitos humanos e segurança pública.

Com a realização dos encontros, a OAB e a Comissão de Direitos Humanos buscam ampliar a participação da comunidade nas discussões e fortalecer o diálogo entre instituições e sociedade.