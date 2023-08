Share on Email

As últimas homenagens ao Claudia Rosane Oliveira Lyra, estão acontecendo por meio da Funerária Paraíso, na rua Maximino Marinho, perto do Cemitério. O sepultamento será às 9h, desta quarta-feira(23), no Cemitério Público Municipal em Alegrete.