Médico de Alegrete integra chapa vencedora nas eleições do Cremers

O médico de Alegrete Luiz Carlos Diniz Barradas é integrante da Chapa 3 que venceu as eleições do Cremers, com votação recorde. Margem do pleito foi de menos de 1% para o grupo que diz buscar “transformação”.

Com 10.200 votos recebidos, a Chapa 3 – Pra Frente Cremers – venceu a eleição para o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul (Cremers), com a votação encerrada nesta terça-feira, pela primeira vez em formato híbrido – pelo site da entidade e com voto presencial, na sede do órgão, em Porto Alegre, e em seis Delegacias Seccionais pelo Interior gaúcho. A nominata teve 41,9% da preferência da categoria, superando a Chapa 1, da situação, com menos de um ponto percentual de vantagem. Com 10 mil votos, o grupo representante da atual direção alcançou índice de 41,08%. A Chapa 2 ficou em terceiro, com 4.142 votos (17,02% do total). Ao todo, cerca de 34 mil médicos registrados podiam votar. O pleito era obrigatório, exceto para profissionais com mais de 70 anos de idade.

O corpo de conselheiros eleitos assume a partir de 1º de outubro, em um mandato que vai até o fim de setembro de 2028. Composta de 40 médicos, a Chapa 3 se apresentou durante o período eleitoral como a Chapa da Transformação. Cabe aos médicos eleitos definirem, após a cerimônia de posse, a presidência e as diretorias da entidade, cargos com mandatos de 20 meses.

“Não somos situação nem oposição. Somos um grupo coeso, ético, apartidário, sem conflitos de interesse, com muita vontade de prosseguir com as transformações que realizamos no Cremers entre outubro de 2018 e fevereiro de 2022, como a implantação da receita digital, a digitalização dos serviços, a Medpedia, o melhor atendimento ao médico”, destacou Eduardo Neubarth Trindade, representante da chapa em debates. Ele agradeceu a confiança e os votos dos médicos e garantiu que vai haver uma transição tranquila.

Fotos: reprodução