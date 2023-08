Diretor do FGTAS- Sine esteve em Alegrete em dia de fila recorde na agência local

O novo diretor presidente do FGTAS- Sine, José Scorsatto, esteve em Alegrete para o Feirão que o Sine trouxe para a cidade, justamente no dia e que a entidade recebia currículos de candidatos à uma rede de atacado gaúcho Ele falou dos desafios em aproximar o Sine da comunidade e alavancar parcerias para a formação de mão de obra.

Com este formato em outras regiões, os RH das empresa vão para rua capacitar candidatos e houve uma ocasião que até deram um toque de auto estima nas mulheres para entregar currículo e pleitear vagas. Diz Scorsato que 75% das vagas no RS passam pelo Sine e muitas não exigem experiência profissional. E enaltece que o RS é o 2º estado brasileiro com vagas formais. O diretor coloca ainda que que estão desenvolvendo um projeto de plataforma, on-line, de fácil acesso para as pessoas cadastrarem currículos, serviço que será acompanhado pelos servidores do Sine.

-É importante que as pessoas terminem o Ensino Médio e busquem qualificação e saibam, nas suas regiões, o que as empresas buscam, disse Scorsato.

O novo coordenador do Sine de Alegrete será o professor e advogado, Jeferson Brunning que falou da nossa rica vocação na produção de grãos , agora variados, carne derivados, e para isso vão buscar incrementar novas empresas para assim gerar novos postos de trabalho.