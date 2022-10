Voleibol de Alegrete brilha na Liga Gaúcha

No naipe feminino quatros time se enfrentaram: O time da Associação de Vôlei Vianense (AVV), o Sputinik de Uruguaiana, União de Alegrete e o time VFA – Vôlei Feminino Alegrete. A disputa foi no sistema todos contra todos.

Nas semifinais o time vianense perdeu para as uruguaianenses do Sputinik por 2 sets a 0. No outro confronto, um clássico alegretense. O VFA encarou o União e venceu por 2 sets a zero.

Pela disputa do terceiro lugar o União superou as donas de casa por 2 sets a zero e ficou com a medalha de bronze na etapa.

Gurias do União garantiram o bronze em Manoel Viana

A grande final foi entre Sputinik e VFA. O time de Alegrete saiu bem. Esteve na frente no primeiro set, mas foi alcançado e ultrapassado no final, perdendo 25 a 21. No segundo set, o VFA não se intimidou, e na superação fechou o set por 25 a 22. Assim, a disputa foi levada para o set de desempate. Embora saindo em desvantagens, 10 a 7 a favor do Sputinik, as meninas de Alegrete deram a volta por cima, demonstrando toda a garra e determinação, conquistando o título em 15 a 12. O VFA é bicampeão da Liga Regional de Voleibol e segundo na classificação vai a Santa Maria disputar a regional.

Time feminino do União triunfou na etapa de Manoel Viana

O Vôlei Feminino Alegrete teve a atleta Bruna Moraes como melhor defesa e Chiara Valsecchi atleta destaque da etapa.

Chiara jogou muito em Manoel Viana Bruna defendeu todas

Já no masculino, a etapa vianense contou com cinco equipes, VMV, AVV, União, Sputinik e San Francisco (Argentina).

A disputa na primeira fase foi todos contra todos e a grande final contou com a participação do União de Alegrete, que foi superado na decisão pelo bom time do Sputinik de Uruguaiana, que ficou com o título no masculino.

Na terceira colocação ficou os hermanos do time de San Francisco. O União teve o atleta destaque da competição (Heverton), e está classificado para final regional em Santa Maria.

Heverton teve bom desempenho na etapa vianense.

Fotos: reprodução