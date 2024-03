Marcele Favero Almeida é uma das escritoras da antologia Infinitamente Mulher

Escritora alegretense participou novamente da antologia “Infinitamente Mulher” em Santiago.

Mais uma vez, a escritora Marcele Favero Almeida foi convidada a integrar o prestigiado livro “Infinitamente Mulher”, volume 13, uma antologia que reúne diversos poemas, crônicas e textos de escritoras talentosas. Ela participa há uma década.

Natural de Alegrete, Marcele destaca a honra e a emoção de ver suas palavras impressas nas páginas de um livro, ressaltando que cada texto carrega consigo um significado, uma história e uma inspiração. Desde a infância, Marcele nutre o amor pela escrita, tendo composto seu primeiro poema aos 7 anos. Apesar de receber convites para lançar seu próprio livro, ela pondera que ainda não é o momento, planejando reunir seus poemas em uma obra futura, além de ter ideias para lançar romances que já começou a escrever.

O livro “Infinitamente Mulher” é lançado em Santiago, mas também tem eventos de lançamento programados ao longo do ano em Porto Alegre e Santa Maria, proporcionando às escritoras participantes todo o apoio e os recursos necessários para participarem desses momentos especiais.

O evento de lançamento, realizado em 09 de março de 2024, foi um marco literário na Semana da Mulher, atraindo um público de mais de 400 pessoas. No auditório do Colégio Medianeira, as escritoras foram recebidas com música pelos talentosos músicos da 1ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, criando um ambiente emocionante e acolhedor.

Durante a cerimônia, diversos discursos marcaram o momento. A escritora Jane Tusi expressou palavras em nome de todas as escritoras, seguida pela apresentação do livro feita pela advogada e professora Fabiana Barcelos da Silva Cardoso. O presidente da Casa do Poeta, Ronaldo Gomes, enalteceu a obra e a participação das escritoras, enquanto a secretária de educação e cultura, Mara Rebelo, destacou a importância do evento para a comunidade, representando também o prefeito.

A capa do livro, uma criação artística de Eunice Viero, foi admirada por todos, acrescentando ainda mais beleza à obra. Após os discursos, todas as escritoras foram chamadas ao palco para receberem um exemplar da antologia, encerrando o evento com um sorteio de brindes oferecidos pelos apoiadores culturais.

Este ano, a antologia apresenta textos de 128 mulheres que nasceram ou residem em Santiago, evidenciando a riqueza e diversidade da literatura feminina na região.