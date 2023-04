Ocupação Maria de Lourdes terá energia elétrica legalizada por determinação judicial

Um superaquecimento em cima de uma geladeira de uma casa da ocupação Maria de Lourdes, próximo a um condomínio, na Zona Leste, provocou incêndio na residência de uma família que perdeu tudo em 2022. Isso fez com que os vereadores Eder Fioravante e Anilton Oliveira se mobilizassem no sentido de buscar a forma legal para que as famílias, daquele bairro, pudessem ter a ligação de energia elétrica pela empresa que distribui energia no Município. Agora neste mês de abril Éder Fioravante comemora que saiu a liminar com resposta de que a rede será implantada.

Diz o vereador que a ocupação Maria de Lourdes terá energia elétrica legalizada, através de determinação judicial, depois de várias reuniões com representantes da Defensoria Pública em Alegrete, do Poder Judiciário,prefeito e RGE. O local tem 146 famílias que fazem o conhecido “gato” para poderem ter energia elétrica em suas casas. Informa que o Município tem 20 dias para colocar um cronograma de trabalho nos autos do processo e tem 90 dias para fazer as obras.

Nas ocupações, geralmente as ligações de energia são através de gatos e isso é perigoso e provocou, devido a um choque, a morte de família em fevereiro deste ano no bairro Airton Senna, quando o homem foi tentar corrigir problemas na rede elétrica, a mulher teria tocado nele, assim como o filho e todos acabaram eletrocutados.

Neste caso seria uma extensão de rede e a concessionária que distribui a energia séria a responsável pelo projeto técnico, comentou o Secreraio de Infraestrutura, mas disse que, em casos especiais, o Município entra com algum serviços para que o trabalho seja efetivado.