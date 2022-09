Seu Gregorio, aos 92 anos, retrata a autêntica estampa de um taura do Rio Grande

Gregório Bagesteiro Moraes, com sua vitalidade aos 92 anos não passou despercebido na chegada da chama, no último dia 13, na Praça Getúlio Vargas. Ao lado do peão João Vitor Menezes, duas gerações representando o CTG Farroupilha, ele passou imponente com seu cavalo bem encilhado.

Como sempre, vestia- se a rigor: botas, bombacha, tirador, lenço no pescoço e chapéu com barbicacho. Há décadas, o tradicionalista carrega a bandeira do CTG mais antigo da cidade com quase 70 anos.

Neste dia 13, o radialista Giovane Moraes fez o registro fotográfico da chegada de seu Gregório na Praça, e postou em sua rede social.

Em pouco tempo, a imagem foi parar em um concurso, no G1, em que por meio de voto, as pessoas podem escolher as imagens que marcaram os festejos no estado.

Para votar a pessoa deve acessar o Aqui . O resultado sai no Jornal do Almoço do dia 20 de setembro.