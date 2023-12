Onda de calor chega forte nos próximos dias; saiba como se proteger

Share on Email

Aqui na Região, mesmo com a previsão de chuvas, a temperatura vai se manter alta acima dos 30ºC. Devido ao intenso calor previsto, o governo do RS listou algumas orientações para enfrentar as temperaturas.

É importante beber muita água (mais de 2 litros por dia); evitar exposição ao sol (entre 10h e 17h); priorizar alimentos leves e de fácil digestão (saladas, verduras e frutas); fazer exercícios em horários de temperatura mais amenas e usar roupas leves. Especialistas também indicam o uso de protetor solar, a partir do fator 30, a cada duas horas. Além de usar chapéu, boné e óculos escuros se for se expor as radiações solares

As altas temperaturas também afetam o bem-estar dos animais. A recomendação da médica veterinária Dileusa Alves é manter os bichos hidratados, à sombra, e evitar passeios nos períodos de sol extremo, podendo impactar na respiração de algumas raças. Não deixem eles ficarem ofegantes, pois pode evoluir para desidratação, fraqueza, náuseas e diarreias, informa.

Em dias muito quentes o nosso corpo começa a perder a capacidade de dar conta desse calor. Então, um dos principais mecanismos que temos é o suor. Assim, ocorre a evaporação pelo suor e os vasos da pele se dilatam para dissipar esse calor, esclarece.