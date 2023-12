Pioneira celebra 66 anos de cultura e samba em Alegrete

A festa é um momento de celebração da vida, da alegria e da liberdade, representando a capacidade do brasileiro de superar dificuldades e encontrar motivos para sorrir e se divertir.

DECRAB Alegrete registra queda nas vítimas, aumento de prisões e enfrentamento às facções em 2023

Alcione da Imperatriz Leopoldinense (Rio de Janeiro) no final do desfile de 2023

Em contexto, há 66 anos a Escola de Samba Nós os Ritmistas constrói sua história de cultura e samba em Alegrete. Neste dia 15, a Pioneira celebra mais de seis décadas de existência, contando ainda com um dos baluartes dessa trajetória, o Bahia, que no último Carnaval esteve em destaque em um dos carros alegóricos da Escola. Crianças, jovens, mulheres e homens se unem, não poupando esforços para posicionar o pavilhão da Pioneira no topo do mastro.

Procon fiscaliza produtos da ceia de Natal nos supermercados

Sob a liderança de Rafael Faraco e com uma legião de admiradores e colaboradores, a Campeã do Carnaval de 2023, Nós os Ritmistas, tem uma sede e endereço onde realiza eventos e rodas de samba com grandes nomes do Carnaval do Brasil. No coração da Vermelho e Branco, ao som da Bateria do Seu Zé, pulsa a energia envolvente do samba, que não tem cor nem idade.

Segundo dia de desfile de 2023 ao raiar do dia