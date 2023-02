Operação Abre Alas resulta em dois presos, armas e mais de 70 mil reais apreendidos em Manoel Viana

Em decorrência de investigação em andamento, após representação pela Delegada Daniela Barbosa de Borba, foram cumpridos 14 mandados de busca, resultando na prisão de duas pessoas e na apreensão de diversos objetos, entre eles armas de fogo, munições, balança de precisão, considerável quantia em dinheiro sem procedência (aproximadamente 21 mil reais), um cheque no valor de 50 mil reais, uma porção de cocaína, diversos celulares, simulacros de armas de fogo, cadernetas com anotações típicas da prática de tráfico de entorpecentes.

A operação foi desencadeada após recente prisão em flagrante de duas pessoas por tráfico de drogas na cidade.

Nesta data, foi presa uma mulher (25 anos) por posse irregular de arma de fogo/munições, bem como um homem (39 anos) por crime contra as relações de consumo, pois, em seu estabelecimento comercial (bar), foram apreendidos inúmeros alimentos mal acondicionados e impróprios para consumo humano, de acordo com a vigilância sanitária municipal.

A ação também contou com o apoio do Conselho Tutelar do Município.

De acordo com a Delegada Daniela, responsável pelas investigações e pela Delegacia de Manoel Viana, a operação recebeu o nome Abre Alas porque foi desencadeada na véspera do início do carnaval, visando proporcionar mais segurança à comunidade vianense, com população de aproximadamente 7 mil habitantes, a qual possui a praia Rainha do Sol e que, em razão disso, costuma receber muitas pessoas no feriado de carnaval.

A referida autoridade policial também mencionou que Manoel Viana terá reforço em regime de sobreaviso nos quatro dias de carnaval.

A operação contou com o apoio de policiais civis das regiões de Alegrete, Santiago, Santa Maria e Santana do Livramento, totalizando 70 policiais e 28 viaturas.

Fonte:

POLÍCIA CIVIL/DPI

4ª DPRI/ALEGRETE

DP DE MANOEL VIANA