Operação conjunta resulta na prisão de acusado de homicídio em Uruguaiana

Na tarde desta quarta-feira (22), em ação conjunta com a Brigada Militar e a Polícia Civil, a Polícia Rodoviária Federal prendeu em flagrante um indivíduo responsável pelo homicídio de um homem de 34 anos ocorrido nesta manhã em Uruguaiana. A prisão ocorreu no município vizinho, Barra do Quaraí.

Em atividade de combate ao crime com a Brigada Militar e Polícia Civil, a PRF efetuou buscas na região da fronteira oeste do Rio Grande do Sul e localizou o foragido em uma residência na cidade de Barra do Quaraí. A arma do crime foi encontrada no carro que ele usou para fuga. O suspeito ainda havia colocado fogo nas roupas que estava usando no momento do crime, porém os fragmentos restantes foram identificados.

O criminoso, um cidadão argentino de 28 anos, foi preso em flagrante e conduzido à delegacia de Polícia Civil em Uruguaiana junto com as provas coletadas quando da sua prisão. Ele e os elementos materiais ficarão à disposição da justiça.