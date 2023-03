Operação policial cumpre mandados de busca e apreensão na região

Share on Email

Durante a ação, cumpriu-se, na Barra do Quaraí, dez mandados de busca e apreensão em residências de alvos da investigação em inquérito policial instaurado para apurar crime de associação criminosa armada voltada para crimes rurais (abigeato, receptação qualificada, roubo circunstanciado a propriedades rurais, e outros). Ao todo, trinta e três policiais participaram da Operação.

Os mandados foram expedidos Juiz de Direito do 2º Juízo da 1ª Vara Estadual de Processo e Julgamento dos Crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro, da Comarca da Capital, a partir de representação realizada pelo Delegado Wellington Pinheiro.

O pedido foi endossado pelos Delegados de Polícia de Barra do Quaraí (Nilson de Carvalho) e da Delegacia de Polícia Especializada na Repressão aos Crimes Rurais e Abigeato (DECRAB), Daniel Severo, em razão da matéria ora investigada (Crimes Rurais), os quais também participaram da ação.

Foram encontrados e apreendidos objetos que têm importância para a investigação dos crimes em questão.

De acordo com o Delegado Wellington Pinheiro as investigações em relação aos crimes citados seguem no sentido de responsabilizar seus autores.