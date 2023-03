IPVA já pode ser pago nas lotéricas da Caixa Econômica Federal

A nova opção entrou em vigor desde o dia 7, quando foi homologado o reingresso da Caixa Econômica Federal (CEF) na lista de instituições credenciadas para receber a quitação do tributo, inclusive o pagamento de valores inscritos em Dívida Ativa (DAT).

O atendimento aos contribuintes ocorrerá exclusivamente nas agências lotéricas vinculadas à Caixa, que também passam a arrecadar outros débitos veiculares, como licenciamento e multas vencidas. Para efetivar o pagamento, o contribuinte não precisa ser correntista do banco federal e deve informar somente placa e Renavan do veículo no local de atendimento.

Em março, os motoristas que optarem pela antecipação do tributo ainda terão descontos que podem chegar a 22,4% – somando as reduções de Bom Motorista e Bom Cidadão. Os contribuintes que aderirem ao parcelamento também terão desconto de 3% na cota de março. No final de abril, inicia a escala de vencimentos do tributo.

Foto: reprodução