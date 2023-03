Detentas ameaçam esfaquear mulher que deixou presídio

Conforme ela, durante o período que esteve na Casa Prisional, as demais apenadas a ameaçaram de morte o tempo todo, elas afirmavam que iriam esfaqueá-la, no momento em que saíssem no pátio. Foi necessário comunicar a direção do presídio para que ela fosse para o pátio em horários distintos.

Parte da população não tem consciência de como usar corretamente o número 190 da BM

Não foi detalhado o período em que a mulher ficou na casa prisional, contudo, saiu nesta semana. A razão das ameaças e xingamentos ofensivos teriam sido por desavenças com o companheiro dela que também está no presídio.

As detentas ressaltavam que iriam esfaqueá-la. A mulher fez o registro e foi orientada sobre seus direitos.