Operação “Potro sem dono”, rastreia animais soltos no perímetro urbano em Alegrete

Visando prevenir, a Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, através da Guarda Municipal e CIOSP Alegrete, tem realizado nos últimos meses, um trabalho integrado e de patrulhamento preventivo, com ênfase no recolhimento de animais soltos em via pública, principalmente no perímetro urbano.

Segundo o secretário de segurança Uiliam Rodolfo Lopes Almeida, a operação foi denominada “Potro sem dono” e através de uma análise realizada pelo patrulhamento da Guarda Municipal foi elaborado um mapa de calor com os pontos de maior incidência desses animais, visualizados através das câmeras do CIOSP. “Esse trabalho é visando a diminuição no número de animais soltos no perímetro urbano”, explica Almeida.

O secretário ressalta que é importante conscientizar à população e principalmente os proprietários desses animais, que esse ato inadequado gera riscos consideráveis para os usuários do trânsito e para os próprios animais.

A Operação “Potro sem dono”, identificou proprietários de animais flagrados soltos e notificou os donos, e alertou em casos de reincidência o animal será recolhido. Conforme apurou a reportagem, os pontos de maior concentração de cavalares foi na Avenida Caverá, Rua Gentil Carlesso e Avenida Tiaraju. Inclusive, conforme apurou a operação, flagrantes de tropilhas durante a noite neste pontos considerados críticos.

O trabalho ainda apontou áreas isoladas no perímetro urbano, que também foram alvo da Operação “Potro sem Dono”. Durante a operação até um caprino foi encontrado solto na rua e identificado o dono do animal que estava solto na rua. Vale ressaltar que o proprietário que tiver um animal apreendido deverá desembolsar uma multa de R$ 287,39 (Duzentos e oitenta e sete reais e trinta e nove centavos).

Fotos: CIOSP Alegrete