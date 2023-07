Operário e Santos decidem neste domingo no Farroupilha o Torneio do Palmeiras

De um lado o seleto plantel do Operário, formado basicamente por uma gurizada do bairro São João, embora o clube seja o vovô do futebol amador, a categorias livre recém foi formada e tem em seu comando técnico o ex-jogador de futebol Celeni Viana. Do outro lado, o Leão da Toca, berço de craques, o Santos da Toca do Leão ressurge com o desportista Betinho no comando.

Ambas equipes disputaram a 6ª edição do popular Torneio do Aparício, junto com mais 11 equipes na primeira fase, onde foram divididas em dois grupos. Os jogos classificatórios foram realizados no complexo de campos do Jockey Clube, no Estrelão, Honório Lemes e Palmeiras.

Na fase semifinal, com os quatro melhores, a competição se transferiu para o Estádio Municipal Farroupilha. É lá, que no domingo (2), às 14h, acontece a disputa do título dessa edição organizada pelo presidente do Verdão do Capão do Angico, Aparício Ringues.

A semifinal foi disputada no dia 18 de junho. O Santos após empate sem gols diante do Atlético da Olaria, venceu nas penalidades por 5 a 4 e carimbou presença na finalíssima. Já o Operário, aplicou 2 a 0 em cima do Centenário e chegou a grande final.

A coordenação técnica está a cargo do desportista Valdir Knierin, que avaliou mais uma edição. “Os clubes colaboraram, alto nível técnico e sem dúvidas restou as duas melhores, não há favoritos, que vença o melhor”, destaca categoricamente Valdir.

Santos e Operário vão com o que tem de melhor para disputa no Farroupilha. A decisão na categoria livre promete um embate no municipal. A entrada é franca no Farroupilha, em mais um programa esportivo imperdível no final de semana do alegretense.