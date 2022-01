Organizadores dos torneios amadores e direção da LAF decidem adiar jogos

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Por conta da pandemia e aumento de novos casos no município, os jogos dos torneios amadores estão suspensos.

A decisão foi anunciada após uma reunião entre organizadores dos dois torneio e direção da Liga Alegretense de Futebol. De acordo com o coordenador técnico Valdir Knierin que planeja as duas competições em andamento, os jogos estão adiados até o final de janeiro.

“Achamos mais sensato parar em função não só dos jogos, mas das aglomerações em torno dos campos. Precisamos todos nos cuidar. Não seria ideal continuar diante do cenário em nosso município. Peço compreensão de todos”, destacou o desportista.

No 1º Torneio LAF/Lojas Tá Barato Pra Caramba (Master), resta uma rodada para definir os oito classificados. A pontuação faltando uma rodada é a seguinte:

Fluminense 10; Banguzinho Nacional 10; Tinga 9; Fortaleza 6; Ibirapuitã 6; Nacional 6; Sindicato 5; Alvorada 4; Boca 1

Como se classificam os oito melhores, resta apenas uma vaga entre Boca e Alvorada. Eles se enfrentam na última rodada e só a vitória interessa para o Boca que ainda terá que superar o adversário nos critérios técnicos para obter classificação. Já o time dos Canudos depende apenas de um empate para avançar na competição. Os outros 7 clubes apenas disputam a ordem de classificação.

Já o 1º Torneio do Ibirapuitã em homenagem ao desportista Valter Fernandes “Bitata”, foram realizadas duas rodadas. A terceira iria ser no dia 8, Centenário x Tinga; SER Ceva x Vila Nova; Ibirapuitã x São José; Fluminense x Boca Jrs e a folga na rodada é do União.