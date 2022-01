Sidnei se apresenta na Toca da Raposa, após acordo com o Cruzeiro

O zagueiro alegretense Sidnei se apresentou ao Cruzeiro na tarde da última terça-feira (4). O zagueiro chegou a um acordo com o clube em relação aos moldes do contrato inicial e fará parte do elenco comandando por Paulo Pezzolano, que iniciou o trabalho no início desta semana.

“Chegamos a um acordo e ele se reapresentou à tarde, porque teve um problema com o voo da cidade onde estava”, explicou Jorge Machado, agente do zagueiro.

A apresentação marca uma reviravolta em relação à situação do jogador. Ele foi contratado em dezembro, mas, nos últimos dias do ano, recebeu contato do clube afirmando que não seria possível arcar com os custos previamente estabelecidos no acordo.

Inicialmente, o staff do jogador não cogitava alterar os moldes iniciais, mas chegou a um acordo com o clube após algumas conversas nos últimos dias.

Sidnei, passou por uma bateria de exames e testes físicos

O experiente zagueiro estava desde a temporada 2008 no futebol europeu. Atuou por cinco temporadas no Benfica, esteve emprestado ao Besiktas (Turquia) por um ano, mesmo período que vestiu a camisa do Espanyol. No Deportivo La Coruña, jogou por quatro temporadas. No Bétis, seu último clube, atuou por três anos.

Sidnei é formado no Internacional. Atuou pelo clube gaúcho entre 2007 e 2008, participando da base junto de Alexandre Pato.

Fotos: Cruzeiro (Divulgação)