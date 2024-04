Órgãos de segurança buscam recursos para concluir obras do novo prédio da 4ª DRPI

Recursos para obras emergências da nova sede própria da 4ª DRPI, Delegacia Regional da Polícia Civil do Interior, orçadas em R$ 236. 959,76.

Para efetivar a mudança para o prédio próprio são necessários recursos urgentes para aquisição e colocação das grades de ferro e aço nas portas e janelas em duas salas especiais. Grades de ferro no muro externo e na rede de monitoramento.

Já foram executadas as pinturas parciais; recebidos móveis para ordenamento administrativo, Implantação da Rede Lógica com investimento de R$ 106 mil (Governo do Estado, por meio de ações junto à Casa Civil e Chefia de Polícia do RS). Uma Comissão terá incumbência de buscar os valores, em torno de R$ 90 mil Reais, sendo que para outras demandas será elaborado um documento a ser entregue ao Governo do Estado.

O Fórum Permanente de Segurança Pública foi criado em 1993, na gestão de Antônio Augusto Bicca Pereira – então presidente do Sindicato Rural de Alegrete e Alcyr Rocha Buss – presidente do então CONSEPRO, hoje, GASEP Alegrete/Manoel Viana, sendo o secretário executivo na época , Nilson Gomes, atualmente coordenador da Entidade.

Fotos: Centro Empresarial